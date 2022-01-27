Президент США Джо Байден планирует обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время его февральского визита в Вашингтон ситуацию вокруг действий России на границе с Украиной, сообщили в четверг в Белом доме.

"Лидеры обсудят общую приверженность как дипломатическим усилиям, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей агрессии в отношении Украины", - говорится в заявлении.

Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудят сотрудничество, в частности борьбу с изменением климата и пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Шольц 7 февраля встретится с Байденом в США.