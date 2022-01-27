Президент США Джо Байден планирует обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время его февральского визита в Вашингтон ситуацию вокруг действий России на границе с Украиной, сообщили в четверг в Белом доме.
"Лидеры обсудят общую приверженность как дипломатическим усилиям, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей агрессии в отношении Украины", - говорится в заявлении.
Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудят сотрудничество, в частности борьбу с изменением климата и пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что Шольц 7 февраля встретится с Байденом в США.
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