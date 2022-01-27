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Дальнее зарубежье 27.01.2022 19:31

Байден обсудит с Шольцем на встрече в феврале "усилия по сдерживанию российской агрессии" в отношении Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден планирует обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время его февральского визита в Вашингтон ситуацию вокруг действий России на границе с Украиной, сообщили в четверг в Белом доме.

"Лидеры обсудят общую приверженность как дипломатическим усилиям, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей агрессии в отношении Украины", - говорится в заявлении.

Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудят сотрудничество, в частности борьбу с изменением климата и пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Шольц 7 февраля встретится с Байденом в США.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ФРГ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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