В Бишкеке сообщают о стягивании Таджикистаном военной техники к киргизской границе

Таджикская сторона стягивает тяжелую военную технику к границе с Киргизией, сообщает пресс-служба киргизской Пограничной службы в четверг.

"По инициативе таджикской стороны, в 22:18 (20:18 Баку) состоялся второй телефонный разговор между первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) - директором Пограничной службы Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали. Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав", - говорится в сообщении.

По данным Погранслужбы, по состоянию на 23:00 (21:00 Баку) таджикские военнослужащие периодически обстреливают позиции киргизских военнослужащих.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

По данным областной администрации Баткенской области Киргизии из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей.