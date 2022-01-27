Таджикские военные возобновили обстрел территории Кыргызстана, режим тишины соблюдался 10 минут

Таджикская сторона возобновила обстрел киргизской территории после непродолжительного периода прекращения огня, сообщает пресс-служба пограничной службы Кыргызстана в четверг.
"В 23:50 (21:50 по Баку) на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Боестолкновения между военнослужащими двух стран продолжаются в местностях Кочо-Бою и Дахма Баткенской области Кыргызстана, отметили в ведомстве.
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