Таджикские военные возобновили обстрел территории Кыргызстана, режим тишины соблюдался 10 минут

Таджикская сторона возобновила обстрел киргизской территории после непродолжительного периода прекращения огня, сообщает пресс-служба пограничной службы Кыргызстана в четверг.

"В 23:50 (21:50 по Баку) на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Боестолкновения между военнослужащими двух стран продолжаются в местностях Кочо-Бою и Дахма Баткенской области Кыргызстана, отметили в ведомстве.