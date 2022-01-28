Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0219 GBR   2.2791 TRY   0.1248

Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 86.61 -0.74 Brent 89.34 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.01.2022 18:34

Число зараженных COVID-19 в Азербайджане продолжает расти

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 564 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 647 тыс. 73, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 361 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне - 14).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 683 человек.

От COVID-19 вылечились 621 тыс. 186 человек. (+ 1004 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 204 человека.

За сутки медики провели 12 445 тестов на коронавирус против 12 923 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 119 тыс. 861 тест на COVID-19.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]