Число зараженных COVID-19 в Азербайджане продолжает расти

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 564 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 647 тыс. 73, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 361 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне - 14).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 683 человек.

От COVID-19 вылечились 621 тыс. 186 человек. (+ 1004 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 204 человека.

За сутки медики провели 12 445 тестов на коронавирус против 12 923 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 119 тыс. 861 тест на COVID-19.

Э.Шафиев