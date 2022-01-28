Число зараженных COVID-19 в Азербайджане продолжает расти

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 564 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 647 тыс. 73, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 361 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне - 14).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 683 человек.
От COVID-19 вылечились 621 тыс. 186 человек. (+ 1004 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 204 человека.
За сутки медики провели 12 445 тестов на коронавирус против 12 923 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 119 тыс. 861 тест на COVID-19.
Э.Шафиев
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