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Здравоохранение 01.02.2022 12:13

Pfizer может во вторник запросить экстренное одобрение вакцины для детей младше пяти лет в США

Американские регуляторы призывают компанию Pfizer подать заявку на одобрение ее вакцины от коронавируса в виде двух доз для экстренного применения среди детей младше пяти лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Согласно источнику, ожидается, что компания может подать такой запрос уже во вторник. В этом случае прививать детей возрастом от полугода до пяти лет, вероятно, смогут уже в конце февраля.

Вакцина Pfizer, разработанная для детей, представляет собой одну десятую дозы вакцины для взрослых.

Ранние данные Pfizer показывали, что вакцина для детей безопасна и вырабатывает иммунную реакцию, однако в прошлом году компания объявила, что вакцина для детей от двух до пяти лет оказалась менее эффективна. Компания приступила к исследованию вакцины в виде трех доз для данной возрастной категории.

Однако, несмотря на это, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призывает Pfizer подать заявку на одобрение двух доз для детей, а затем заняться вопросом одобрения уже третьей дозы вакцины, что может произойти уже в марте.

Агентство Associated Press отмечает, что вероятность того, что у детей проявятся осложнения при коронавирусе, намного ниже, чем у взрослых. Однако в США на фоне волны штамма "омикрон" заболеваемость детей растет.

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Тэги: США, ВАКЦИНА, ДЕТИ, PFIZER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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