Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заверил Международный олимпийский комитет в том, что Китай сделает все возможное, чтобы обеспечить "безопасные и великолепные" игры, передают в четверг государственные китайские СМИ.
"Китай сделает все возможное, чтобы подарить миру организованные, безопасные и великолепные Игры и действовать в соответствии с олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее - вместе", - заявил Си Цзиньпин.
"Мир обратил свой взор на Китай, и Китай готов", - подчеркнул он.
По его словам, китайским властям удалось привлечь 300 млн китайцев к зимним видам спорта в ходе организации и подготовки к принятию Олимпиады в Китае. Согласно информации статистического бюро Китая, к настоящему моменту количество горнолыжных курортов возросло до 803 по сравнению с 568 в 2015 году, насчитывается 654 катка. Лидер КНР отметил, что "готовясь к Зимним играм, организуя их, Китай ускорил развитие регионов, экологическое благоустройство и качество жизни, а также открыл более широкое пространство для развития зимних видов спорта по всему миру".
Си Цзиньпин подчеркнул, что "сегодняшний мир, находясь под воздействием небывалых за сто лет изменений -пандемии, вступает в новый период турбулентности и трансформации, сталкивается с многочисленными вызовами". В связи с этим он подчеркнул, что олимпийское движение играет важную роль в продвижении вперед и в стимулировании солидарности и сотрудничества в мире, чтобы пережить трудное время пандемии.
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