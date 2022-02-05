В Азербайджане второй день подряд антирекорд заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 704 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 691 тыс. 180, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Второй день подряд фиксируется антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19 за все время пандемии коронавируса.
Днем ранее было зарегистрировано 7 050 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 23 человека (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 846 человек.
От COVID-19 вылечились 641 тыс. 538 человек. (+ 4 109 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 40 тыс. 796 человек.
За сутки медики провели 20 531 тест на коронавирус против 19 481 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 248 тыс. 414 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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