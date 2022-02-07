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Бизнес и законодательство 07.02.2022 15:38

AzerGold прогнозирует в 2022г добычу золота на уровне около 61,1 тыс. унций

ЗАО «AzerGold» в 2022 году планирует добыть 61,074 тыс. унций золота, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» глава общества Закир Ибрагимов.

«В этом году прогноз по добыче золота у нас составляет 61,074 тыс. унций, серебра – 122,4 тыс. унции», - сказал Ибрагимов.

В тоже время он подчеркнул, что с большой вероятностью фактический уровень добычи превысит прогноз. «Мы ожидаем, что фактическая добыча золота и серебра в 2022 году будет больше прогнозируемого», - отметил Ибрагимов.

Как сообщалось ранее, в 2021 году AzerGold добыло 61,5 тыс. унций золота и 134,4 тыс. унций серебра. План по добыче золота выполнен на 11%, серебра – более, чем на 55%. По сравнению с 2020 годом компания увеличила добычу золота на 2,5%, серебра – на 10,9%.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERGOLD, ЗОЛОТО, ПРОГНОЗ


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