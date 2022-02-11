В Азербайджане второй день подряд спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 603 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 732,380 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 7 632 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человека (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 998 человек.
От COVID-19 вылечились 672,256 тыс. (+6 347 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 126 человек.
За сутки медики провели 17 401 тест на коронавирус против 19 491 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 352,994 тыс. тестов на COVID-19.
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