Пентагон решил вывести из Украины 160 военных инструкторов - СМИ

Минобороны США приняло решение о временном выводе из Украины порядка 160 американских военных инструкторов в связи с напряженной обстановкой, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.
В заявлении Кирби говорится, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временном перемещении «куда-либо в Европу» инструкторов. Речь идёт о бойцах Национальной гвардии Флориды. Они, как отмечается, работали на украинской базе близ границы с Польшей.
Издание, ссылаясь на Пентагон, сообщает, что эти 160 военных находятся в Украине с конца ноября 2021 года. Они, работая в составе многонациональной команды, консультировали и обучали украинских военных.
Сам Кирби в свою очередь написал в твиттере о распоряжении Остина, однако не назвал число военных, которых должны вывести с украинской территории.
«Министр обороны распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины. Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение», - сообщил Кирби в твиттере.
«Мы по-прежнему привержены поддержанию наших отношений с украинскими вооруженными силами», - добавил он.
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