Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.02.2022 21:00

Пентагон решил вывести из Украины 160 военных инструкторов - СМИ

Минобороны США приняло решение о временном выводе из Украины порядка 160 американских военных инструкторов в связи с напряженной обстановкой, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

В заявлении Кирби говорится, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временном перемещении «куда-либо в Европу» инструкторов. Речь идёт о бойцах Национальной гвардии Флориды. Они, как отмечается, работали на украинской базе близ границы с Польшей.

Издание, ссылаясь на Пентагон, сообщает, что эти 160 военных находятся в Украине с конца ноября 2021 года. Они, работая в составе многонациональной команды, консультировали и обучали украинских военных.

Сам Кирби в свою очередь написал в твиттере о распоряжении Остина, однако не назвал число военных, которых должны вывести с украинской территории.

«Министр обороны распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины. Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение», - сообщил Кирби в твиттере.

«Мы по-прежнему привержены поддержанию наших отношений с украинскими вооруженными силами», - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ВЫВОД


Похожие новости


Госдеп сообщил о решении вывезти большинство сотрудников посольства США в Украине Союзники США по НАТО скептически восприняли заявления Байдена, назвавшего дату «российского вторжения» в Украину США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем "Джавелин" - посольство Белый дом призывает американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов Россия имеет возможности напасть на Украину, не дожидаясь конца Олимпиады -Белый дом Ввод американских войск в Украину чреват мировой войной - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]