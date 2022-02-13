Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в открытии ряда объектов в Агдамском районе страны.
В частности, состоялось открытие подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2» 110/35/10 кВ, Цифрового центра управления Регионального энергоузла «Карабах».
Кроме того, президент Алиев заложил фундамент предприятий по производству осветительных столбов, питающихся возобновляемыми источниками энергии, прочих установок и предприятия по производству ковров в Агдамском промпарке, а также фундамент гостиницы «Park Forest Otel Agdam», жилого комплекса на 209 квартир и фундамент Агдамской районной больницы на 210 коек.
Президент и первая леди также ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети «Джума».
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