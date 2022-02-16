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ТЭК 16.02.2022 09:07

Европа готова справиться с частичным сокращением поставок российского газа - глава Еврокомиссии

Европейский союз предусмотрел меры, которые помогут европейским странам справиться с частичным прекращением импорта газа из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши модели теперь показывают, что в случае частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила она журналистам в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, ЕС обсудил с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ(...), спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии заверила, что "эти усилия сейчас явно приносят свои плоды", сославшись на решение Японии, которая заявила на прошлой неделе, что переадресует часть партий СПГ в Европу в ответ на просьбы ЕС и США.

Фон дер Ляйен сказала, что развитие европейской энергетической инфраструктуры в последние годы позволило улучшить распределение газа и электроэнергии между странами, но полное прекращение поставок российского газа все равно потребует дополнительных мер.

Она заявила, что действия России в отношении Украины свидетельствует о том, что Европе необходимо сокращать зависимость от российского газа, этому будет способствовать запланированный переход на возобновляемые источники энергии.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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