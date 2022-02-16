Названы ведущие церемонии вручения Оскара

Актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс станут ведущими церемонии вручения 94-й премии "Оскар", сообщили организаторы кинопремии. "Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс проведут 94-й Оскар", - говорится в сообщении. Три предыдущие церемонии вручения премии "Оскар" прошли без ведущих. Холл, Шумер и Сайкс - американские актрисы, специализирующиеся на комедийном жанре. На награду в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" претендует работа российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет". Церемония вручения наград пройдет 27 марта.

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