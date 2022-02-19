Заявление об отставке Мехтиева с поста президента НАНА принято - СМИ

Заявление об отставке Рамиза Мехтиева с поста президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) было принято в субботу в ходе общего собрания Академии, пишут азербайджанские СМИ. Согласно изданиям, временно исполнять обязанности президента НАНА будет первый вице-президент Академии Ариф Гашимов. Мехтиев возглавил НАНА в октябре 2019 года. До этого он с февраля 1995 года занимал должность руководителя Администрации президента Азербайджана. Р.Керимов

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