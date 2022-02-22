«Спутник V» возможно будет производиться в Азербайджане

Прорабатывает возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Азербайджане, говорится в материалах Кремля к российско-азербайджанским переговорам.
"В 2021 г. по просьбе азербайджанской стороны было поставлено 220 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Планируется поставка дополнительных 80 тыс. доз. Новых заявок не поступало. Прорабатывается организация производства вакцины в республике", - сообщает во вторник пресс-службе Кремля.
В материалах отмечается, что Россия и Азербайджан активно развивают сотрудничество по коронавирусной проблематике. Так, весной 2020 года Азербайджану было передано 120 наборов тест-систем "Вектор" (на 12 тыс. исследований).
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры в Кремле во вторник.
A.Гусейнова
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