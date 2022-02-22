Джаббаров обсудил с главой китайской компании вопросы открытия завода по сборке электромобилей в Азербайджане

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник встретился с исполнительным директором китайской компании BYD Исбрандом Хо, сообщили в Минэкономики. "Джаббаров заявил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Китаем и заинтересован в расширении сотрудничества", - говорится в информации. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы открытия в Азербайджане завода по сборке электробусов, гибридных и полностью электрических автомобилей. Э.Шафиев

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