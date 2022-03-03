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СНГ 03.03.2022 01:25

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию вокруг Украины - Кремль

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик».

Условлено о продолжении личных контактов, сказано в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, КОНТАКТЫ, УКРАИНА


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