Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию вокруг Украины - Кремль

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик».
Условлено о продолжении личных контактов, сказано в сообщении.
Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества
Баку и Исламабад обсудили развитие сотрудничества между ВМС
Новак: за год ситуация должна выправиться
Баку примет молодежный чемпионат Европы по борьбе
Арестован начальник управления Минобороны Азербайджана - СМИ
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров