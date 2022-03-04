В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 588 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 788,525 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 570 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 488 человек.

От COVID-19 вылечились 772,715 тыс. (+1 185 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 тыс. 322 человек.

За сутки медики провели 6 829 тестов на коронавирус против 6 847 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 585,992 тыс. тестов на COVID-19.