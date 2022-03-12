Мехрибан Алиева: Всегда буду помнить свои встречи с Рустамом Ибрагимбековым

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Азербайджана, председателя Союза кинематографистов страны, кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова, скончавшегося накануне в возрасте 83 лет.
«Выражаю глубокое соболезнование семье народного писателя Азербайджанской Республики Рустама Ибрагимбекова в связи с его кончиной.
Всегда буду помнить свои встречи с ним. Да упокоит Аллах его душу», - написала в субботу Алиева в своем аккаунте в инстаграме.
Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. Народным писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, многократный лауреат Государственных премий Российской Федерации, СССР и Азербайджанской ССР.
За свою карьеру Ибрагимбеков создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Автор 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран мира.
Р.Керимов
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