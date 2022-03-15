Госсекретарь США обсудил с президентом Азербайджана процессы на Южном Кавказе и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили процессы на Южном Кавказе и Украину.
"Я говорил с президентом Азербайджана о важности разрешения региональных конфликтов и продвижения по пути к миру на Южном Кавказе. Я поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Украине", - написал Блинкен в своем аккаунте в твиттер.
Б.Рустамбеков
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