Госсекретарь США обсудил с президентом Азербайджана процессы на Южном Кавказе и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили процессы на Южном Кавказе и Украину.

"Я говорил с президентом Азербайджана о важности разрешения региональных конфликтов и продвижения по пути к миру на Южном Кавказе. Я поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Украине", - написал Блинкен в своем аккаунте в твиттер.

Б.Рустамбеков