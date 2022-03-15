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Внешняя политика 15.03.2022 20:38

Госсекретарь США обсудил с президентом Азербайджана процессы на Южном Кавказе и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили процессы на Южном Кавказе и Украину.

"Я говорил с президентом Азербайджана о важности разрешения региональных конфликтов и продвижения по пути к миру на Южном Кавказе. Я поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Украине", - написал Блинкен в своем аккаунте в твиттер.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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