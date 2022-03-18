Байден рассказал Си Цзиньпину о последствиях, которые ожидают КНР в случае оказания материальной помощи РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином объяснил, какими будут последствия возможной материальной помощи Китая в отношении России, сообщает Белый дом.
"Он описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России", - говорится в пресс-релизе Белого дома.
Отмечается, особое внимание в разговоре лидеры уделили ситуации на Украине. Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса.
В ходе беседы лидеры США и КНР также обсудили проблему Тайваня. Американский президент вновь заявил о неизменности политики США по Тайваню, добавив, что Вашингтон "продолжает выступать против любых односторонних изменений в статус-кво".
В документе подчеркивается, что Байден и Си Цзиньпин также согласились с важностью поддерживать открытые каналы связи с целью "управлять конкуренцией между двумя странами".
Как сообщил ранее в свою очередь МИД КНР, Си Цзиньпин в разговоре Байденом сказал, что США и НАТО следует вести диалог с РФ в связи с ситуацией на Украине и с целью снизить беспокойство Москвы в сфере безопасности.
Си Цзиньпин отметил, что всем сторонам нужно совместными усилиями поддерживать диалог Москвы и Киева с целью урегулирования ситуации.
Также в разговоре с Байденом Си Цзиньпин затронул состояние американо-китайских отношений, которые, как отмечается в пресс-релизе, "вновь оказались в переломном моменте". Си Цзиньпин отметил, что вместо преодоления проблем, созданных в отношениях США и КНР администрацией прежнего американского президента Дональда Трампа, действия нынешней администрации США лишь привели к новым вызовам в отношениях. Си Цзиньпин при этом указал, что "США неверно воспринимают и определяют стратегические намерения Китая".
В документе говорится, что Байден в свою очередь заверил Си Цзиньпина в нежелании США вести новую "холодную войну" с Китаем, менять его систему, поддерживать "независимость Тайваня" или добиваться конфликта с КНР.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявляла, что президент США Джо Байден в разговоре с Си Цзиньпином призовет его оказать воздействие на российское руководство для решения ситуации на Украине.
Азербайджан успешно реализует план "большого возвращения" в Карабах - Алиев
Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики
«Движение карабахских армян» призывает армян в Карабахе избавиться от «наследия сепаратизма» и начать интеграцию в общество Азербайджана - заявление
Минторг США запретил обслуживание 100 самолетов, используемых РФ
Представители России и Казахстана обсудили вопросы энергетики
РФ обсудила с Казахстаном поставки нефти на казахские НПЗ, газа, освоение месторождений
Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 центра ФМБА "Конвасэл"
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров