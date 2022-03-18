Байден рассказал Си Цзиньпину о последствиях, которые ожидают КНР в случае оказания материальной помощи РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином объяснил, какими будут последствия возможной материальной помощи Китая в отношении России, сообщает Белый дом.

"Он описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Отмечается, особое внимание в разговоре лидеры уделили ситуации на Украине. Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса.

В ходе беседы лидеры США и КНР также обсудили проблему Тайваня. Американский президент вновь заявил о неизменности политики США по Тайваню, добавив, что Вашингтон "продолжает выступать против любых односторонних изменений в статус-кво".

В документе подчеркивается, что Байден и Си Цзиньпин также согласились с важностью поддерживать открытые каналы связи с целью "управлять конкуренцией между двумя странами".

Как сообщил ранее в свою очередь МИД КНР, Си Цзиньпин в разговоре Байденом сказал, что США и НАТО следует вести диалог с РФ в связи с ситуацией на Украине и с целью снизить беспокойство Москвы в сфере безопасности.

Си Цзиньпин отметил, что всем сторонам нужно совместными усилиями поддерживать диалог Москвы и Киева с целью урегулирования ситуации.

Также в разговоре с Байденом Си Цзиньпин затронул состояние американо-китайских отношений, которые, как отмечается в пресс-релизе, "вновь оказались в переломном моменте". Си Цзиньпин отметил, что вместо преодоления проблем, созданных в отношениях США и КНР администрацией прежнего американского президента Дональда Трампа, действия нынешней администрации США лишь привели к новым вызовам в отношениях. Си Цзиньпин при этом указал, что "США неверно воспринимают и определяют стратегические намерения Китая".

В документе говорится, что Байден в свою очередь заверил Си Цзиньпина в нежелании США вести новую "холодную войну" с Китаем, менять его систему, поддерживать "независимость Тайваня" или добиваться конфликта с КНР.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявляла, что президент США Джо Байден в разговоре с Си Цзиньпином призовет его оказать воздействие на российское руководство для решения ситуации на Украине.