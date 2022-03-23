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Дальнее зарубежье 23.03.2022 19:16

Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО мировые лидеры призовут Китай осудить действия России в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выразил надежду на то, что на саммите НАТО лидеры стран альянса призовут Китай осудить действия России в Украине.

«Я ожидаю, что, когда завтра лидеры встретятся, они призовут Китай осудить вторжение и принять участие в дипломатических усилиях», - заявил Столтенберг перед саммитом НАТО.

Генсек отметил, что в НАТО обеспокоены позицией Китая по ситуации в Украине. Он напомнил, что Китай воздержался от голосования на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей действия РФ.

Саммит НАТО пройдет в четверг 24 марта.

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Тэги: НАТО, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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