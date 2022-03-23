Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО мировые лидеры призовут Китай осудить действия России в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выразил надежду на то, что на саммите НАТО лидеры стран альянса призовут Китай осудить действия России в Украине.

«Я ожидаю, что, когда завтра лидеры встретятся, они призовут Китай осудить вторжение и принять участие в дипломатических усилиях», - заявил Столтенберг перед саммитом НАТО.

Генсек отметил, что в НАТО обеспокоены позицией Китая по ситуации в Украине. Он напомнил, что Китай воздержался от голосования на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей действия РФ.

Саммит НАТО пройдет в четверг 24 марта.