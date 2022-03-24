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Внешняя политика 24.03.2022 11:47

Мирные переговоры с Баку должны начаться немедленно - премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире.

"Ситуация я в мире и регионе напряженная, и мы считаем себя ответственными для снижения уровня напряженности и поиска основополагающих решений. Мы считаем, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном должны начаться немедленно", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, необходимо ускорить работы по демаркации и делимитации границ параллельно действиям по повышению безопасности и стабильности на границах.

"Мы выступили с предложением о зеркальном отводе войск от границ, основываясь на де-юре утвержденной в советское время приграничной линии. Но кроме этого, мы также выступили с предложением локального отвода войск, и ждем ответа Азербайджана. В частности, на участке Ерасха (граница с Нахчиваном - ИФ) мы предложили, чтобы Азербайджан на несколько позиций отошел с нашей территории, а мы - с их территории. Таким образом, мы взаимно решим вопрос одной из самых горячих точек последних 1,5 лет", - отметил Пашинян.

Он также заявил, что до сих пор непонятна позиция Азербайджана относительно разблокирования региональных транспортных коммуникаций. "Мы так и не поняли, Азербайджан желает открытия региональных коммуникаций или нет. Если желает - то наши предложения остаются в силе, и мы готовы приступить к их реализации буквально в любой момент", - заявил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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