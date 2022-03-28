Банки-агенты АИКГФ в январе-феврале сократили ипотечное кредитование на 3%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-феврале 2022 году выдали ипотечных кредитов на сумму 55,9 млн манатов, что на 3,1% меньше аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, АИКГФ за январь-февраль 2022 года рефинансировал кредитов на сумму 40 млн манатов (спад на 0,5% по сравнению с январем-февралем 2021 года - ИФ).

Фонд в январе-феврале 2022 года из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 23,8 млн манатов (рост на 33,7% по сравнению с январем-февралем 2021 года).

АИКГФ в январе-феврале привлек 20 млн манатов от размещения облигаций (в феврале 20 млн манатов).

По данным ЦБА, в феврале 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил около 55,6 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке около 6,32% в год.

В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде