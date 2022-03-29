Строительство основной части Транскаспийского интерконнектора потребует $400 млн - Trans Caspian Resources

Реализация основной части проекта Транскаспийского интерконнектора, по предварительной оценке, займет около четырех месяцев и потребует инвестиций в размере $400 млн, заявила директор консультативного комитета американской компании Trans Caspian Resources Натали Костелло.
Фундаментом для реализации проекта будет уже имеющаяся в Туркменистан и Азербайджане инфраструктура на Каспии, сказала она, выступая на форуме "Нефть и газ Туркменистана", который открылся во вторник в Ашхабаде.
Trans Caspian Resources в прошлом году представила свой проект Транскаспийского интерконнектора - меньшей по мощности (по сравнению с Транскаспийским газопроводом) газотранспортной магистрали из Туркменистан в направлении Азербайджана. Весь проект на тот момент оценивался в $500-800 млн, а срок реализации - в 24 месяца.
Костелло в ходе форума отметила, что интерконнектор позволит наладить поставку туркменского природного газа в Азербайджан и далее в регион Закавказья, в Турцию и другие страны, которые будут испытывать потребность в "голубом топливе".
По ее словам, интерконнектор обеспечит поставку 10-12 млрд кубометров природного газа в год. Говоря о преимуществах проекта, Костелло добавила, что Ашхабад получит дополнительное направление для экспорта своих ресурсов и диверсифицирует их поставки.
"Нынешняя обстановка на энергетическом рынке заставляет многие страны пересмотреть взгляды на энергобезопасность", - сказала Костелло.
ЕС демонстрирует желание диверсифицировать закупки природного газа и начал предпринимать активные действия в этом направлении. Поэтому очень актуальным является вопрос получения преимуществ за счет использования существующей инфраструктуры для расширения предложения на газовом рынке путем относительно небольших инвестиций, отметила Костелло.
Как сообщалось ранее, Туркменистан уже много лет обсуждает с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 млрд до 30 млрд кубометров газа в год. Долгое время Москва и Тегеран были против его строительства.
Однако в августе 2018 года в казахстанском Актау президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистан и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Согласно документу, для прокладки трубопровода по морскому дну Каспия согласие всех каспийских стран не требуется, вопрос его строительства согласовывают только те государства, по чьим участкам пройдет трубопровод. В случае Транскаспийского газопровода это Азербайджан и Туркменистан.
ЕС включил Транскаспийский газопровод в список перспективных проектов.
Общие запасы природного газа в Туркменистан оцениваются в 50 трлн кубометров. Из них запасы месторождения Галкыныш - более 27 трлн кубометров.
В настоящее время Туркменистан экспортирует природный газ в КНР и Российскую Федерацию. Ведется строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.
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