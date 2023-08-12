Туркменистан готов к реализации проекта Транскаспийского газопровода - МИД

Туркменистан выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода, заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

"В энергетической сфере Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода, - сказал Мередов, выступление которое опубликовано сегодня на сайте МИД Туркменистана.

Он отметил, что идея строительства газопровода, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась Ашхабадом "не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве ключевого условия обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей".