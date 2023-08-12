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ТЭК 12.08.2023 17:20

Туркменистан готов к реализации проекта Транскаспийского газопровода - МИД

Туркменистан выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода, заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

"В энергетической сфере Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода, - сказал Мередов, выступление которое опубликовано сегодня на сайте МИД Туркменистана.

Он отметил, что идея строительства газопровода, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась Ашхабадом "не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве ключевого условия обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙ, ГАЗОПРОВОД


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