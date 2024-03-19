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ТЭК 19.03.2024 14:59

Туркменистан хочет привлекать иностранных инвесторов к разведке и разработке шельфа Каспия

Туркменистан планирует привлекать иностранные компании к разведке и разработке месторождений на шельфе Каспийского моря, сообщил посол страны в России Эсен Айдогдиев.

"Президент Сердар Бердымухамедов поручил и в дальнейшем обеспечить надежное снабжение природным газом внутренних и зарубежных потребителей. Вместе с тем, акцент сделан на необходимости поэтапного промышленного освоения газового месторождения Галкыныш, второго по величине в мире, привлечения иностранных компаний к разведке и разработке шельфа Каспийского моря", - сказал Айдогдиев на брифинге во вторник.

Как сообщалось ранее, Туркменистан проведет 24-25 апреля в Париже (Франция) международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор. Основное внимание на предстоящем форуме будет сосредоточено на привлечении инвестиций в морские блоки N21 и N23, Западный Челекен, оптимизации добычи на зрелых месторождениях и разработке следующего этапа освоения гигантского месторождения Галкыныш.

Целями мероприятия являются расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все сегменты энергетической отрасли Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию сферы энергетики. На форуме будут рассмотрены перспективы взаимодействия, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. В форуме примут участие туркменские и международные энергетические компании, а также эксперты.

Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн кубометров природного газа. Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китай. На сегодняшний день Туркменистан поставляет в Китай более 30 млрд кубометров природного газа в год по трем линиям (A, B и C) Центральноазиатского газопровода, а после завершения строительства четвертой линии D ежегодные поставки туркменского природного газа достигнут контрактных 65 млрд кубометров.

Месторождение Галкыныш находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Его запасы совместно с прилегающими месторождениями Яшлар и Гаракел оцениваются в 27,4 трлн кубометров газа. Текущая добыча - 20 млрд куб. м в год при проектных 30 млрд куб. м. Всего предусмотрено VII этапов обустройства, каждый с наращиванием добычи газа в 30 млрд куб. м в год.

Туркменистан активно разрабатывает месторождения на шельфе Каспийского моря и на суше в Балканском регионе. На контрактных участках в Каспийском море добычей нефти и газа занимаются Eni, Dragon Oil, Petronas и другие компании.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙ, ШЕЛЬФ


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