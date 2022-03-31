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ТЭК 31.03.2022 16:25

С терминала Джейхан отгружен 5-тысячный танкер с азербайджанской нефтью, транспортированной по БТД

С нефтяного терминала Джейхан отгружено 3 млрд 813 млн баррелей сырой нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает агентство «Анадолу».

«В морском терминале Джейхан отгружен 5-тысячный танкер с нефтью, транспортированной по нефтепроводу БТД. По данным BOTAS International Ltd (BIL– оператор турецкого участка БТД) со 2 июня 2006 года танкеры доставили на мировой рынок до 3 млрд 813 млн баррелей сырой нефти», - отмечает издание.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской, казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БТД, НЕФТЬ, ОТГРУЗКА


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