Члены НАТО передают Украине как советское, так и современное вооружение - Столтенберг

Страны НАТО поставляют Украине широкий спектр вооружения, причем как современного, так и еще оставшееся с советских времен, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Речь идет о широком спектре вооружений. Это как вооружение из советских времен, так и современное", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

При этом Столтенберг отметил, что не считает правильным публично более подробно рассказывать о том, какое именно оружие страны НАТО передают украинской стороне.