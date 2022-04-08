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Здравоохранение 08.04.2022 16:41

В Азербайджане за сутки не зафиксировано случаев смерти от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 22 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 188, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 25 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции смертей не зафиксировано (накануне - 2). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 252 человек (+ 48 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 233 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 867 тестов на коронавирус (накануне 4 тыс. 755 тестов). Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 735 тыс. 182 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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