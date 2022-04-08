В Азербайджане за сутки не зафиксировано случаев смерти от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 22 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 188, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 25 случаев заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции смертей не зафиксировано (накануне - 2). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 252 человек (+ 48 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 233 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 867 тестов на коронавирус (накануне 4 тыс. 755 тестов). Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 735 тыс. 182 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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