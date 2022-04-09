Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Продолжающиеся поставки Западом оружия и боеприпасов Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом между США и Россией, заявил изданию Newsweek посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Западные страны непосредственно вовлечены в события (в Украине - ИФ), поскольку продолжают поставки оружия и боеприпасов, что ведет к дальнейшему кровопролитию", - заявил дипломат.

"Они могут поставить США и РФ на путь прямой военной конфронтации", - подчеркнул он.

Посол назвал такую позицию Запада "провокационной", непосредственно угрожающей безопасности России, и предупредил, что конвои с западным оружием, перемещающиеся по территории Украины, становятся "законной целью для наших вооруженных сил".