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СНГ 10.04.2022 12:58

Правительство РФ увеличит свой резервный фонд

Резервный фонд правительств РФ будет увеличен на 273,4 млрд рублей.

Распоряжения об этом подписаны, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", - подчеркивают в правительстве.

Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года, отмечается в сообщении.

Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утверждёнными президентом страны в начале марта. Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2021 году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств, уточнили в правительстве.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РЕЗЕРВ, ФОНД


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