Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной и макрофинансовой поддержки Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украине, а также ужесточение санкций против РФ. "Продолжил постоянный диалог с президентом США. (. . .) Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский в соцсетях.

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