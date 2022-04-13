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СНГ 13.04.2022 21:31

Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной и макрофинансовой поддержки Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украине, а также ужесточение санкций против РФ.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. (. . .) Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский в соцсетях.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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