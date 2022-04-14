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Здравоохранение 14.04.2022 16:53

Pfizer и BioNTech намерены получить одобрение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для детей от 5 лет в США

Американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech намерены получить у американского регулятора разрешение на применение бустерной дозы их вакцины от коронавируса для детей возрастом от 5 лет в США, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в ближайшие дни компания планирует попросить Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрить бустерную дозу для здоровых детей возрастом от 5 до 11 лет.

В компаниях отметили, что провели небольшое исследование среди 140 детей, которые ранее уже получили две дозы вакцины от коронавируса. Спустя полгода они получили бустерную дозу, которая, согласно Pfizer и BioNTech, "усилила их иммунную реакцию". У 30 детей из этой группы количество антител к COVID-19 после бустера увеличилось в 36 раз.

В настоящее время в США бустерную - третью - дозу вакцины от коронавируса могут получить только те дети, у кого сильно ослаблен иммунитет.

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Тэги: США, PFIZER, ВАКЦИНА, ДЕТИ


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