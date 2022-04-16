Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Социум 16.04.2022 10:33

В Азербайджане в первом квартале 2022г средний размер пенсии вырос на 9,4%

В первом квартале 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане вырос на 9,4%, достигнув по состоянию на 1 апреля 363 манатов, сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения страны.

«В январе-марте этого года среднемесячный размер пенсии увеличился на 9,4% и составил по состоянию на 1 апреля 363 маната, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 9,1% и достиг 394 манатов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что за последние три года минимальная пенсия выросла в 2,2 раза. Также за период с 2018 года среднемесячный размер пенсии вырос на 75%, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту - на 70%, добавили в ведомстве.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕНСИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане в 2021г средний размер пенсии вырос на 9% Средний размер пенсии в Азербайджане составляет около $119 Баку и Москва обсудили перспективы сотрудничества в области пенсионного обеспечения Средний размер пенсии в Азербайджане составляет около $118 - ГФСЗ Президентские пособия в Азербайджане получают более 53 тыс. человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az