В Азербайджане в первом квартале 2022г средний размер пенсии вырос на 9,4%

В первом квартале 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане вырос на 9,4%, достигнув по состоянию на 1 апреля 363 манатов, сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения страны.
«В январе-марте этого года среднемесячный размер пенсии увеличился на 9,4% и составил по состоянию на 1 апреля 363 маната, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 9,1% и достиг 394 манатов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что за последние три года минимальная пенсия выросла в 2,2 раза. Также за период с 2018 года среднемесячный размер пенсии вырос на 75%, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту - на 70%, добавили в ведомстве.
Р.Керимов
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