Банки РФ снизили запасы драгметаллов

Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2022 года составили 44,4 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ.

Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 10,8 тонны (20%).

В конце февраля Банк России, практически не пополнявший запасы золота два года, объявил, что с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, то есть у банков.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.