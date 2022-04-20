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СНГ 20.04.2022 23:50

Банки РФ снизили запасы драгметаллов

Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2022 года составили 44,4 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ.

Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 10,8 тонны (20%).

В конце февраля Банк России, практически не пополнявший запасы золота два года, объявил, что с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, то есть у банков.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

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Тэги: РОССИЯ, БАНК, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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