Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8425 RUR   0.0206 GBR   2.2194 TRY   0.1159

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 102.19 +0.14 Brent 106.80 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 21.04.2022 15:50

SIF изучает новые инструменты для поддержки бизнеса

Фонд развития предпринимательства (SIF), азербайджанское представительство Торговой палаты Дубая и Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) провели встречу с предпринимателями Азербайджана, работающими в пищевом секторе.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы экспортного потенциала пищевой продукции субъектов бизнеса и возможности выхода на источники финансирования для организации экспорта продукции», - сообщает SIF.

Состоялся обмен мнениями по определению потребностей местных предпринимателей для обеспечения конкурентоспособности на рынке ОАЭ, в частности в Дубае, и соответственно перспективам создания новых механизмов финансовой поддержки.

Исполняющий обязанности председателя правления SIF Осман Халиев отметил, что Фонд в настоящее время проводит исследования для создания новых инструментов поддержки предпринимателей с целью выхода местных производителей на международный рынок.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SIF, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az