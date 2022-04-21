SIF изучает новые инструменты для поддержки бизнеса

Фонд развития предпринимательства (SIF), азербайджанское представительство Торговой палаты Дубая и Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) провели встречу с предпринимателями Азербайджана, работающими в пищевом секторе.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы экспортного потенциала пищевой продукции субъектов бизнеса и возможности выхода на источники финансирования для организации экспорта продукции», - сообщает SIF.
Состоялся обмен мнениями по определению потребностей местных предпринимателей для обеспечения конкурентоспособности на рынке ОАЭ, в частности в Дубае, и соответственно перспективам создания новых механизмов финансовой поддержки.
Исполняющий обязанности председателя правления SIF Осман Халиев отметил, что Фонд в настоящее время проводит исследования для создания новых инструментов поддержки предпринимателей с целью выхода местных производителей на международный рынок.
Б.Рустамбеков
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