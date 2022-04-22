ЦБ в июне введет в обращение в Азербайджане купюру достоинством в 10 манат нового дизайна

Центральный банк Азербайджана с 22 июня вводит в обращение банкноту номиналом в 10 манатов нового дизайна, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

«ЦБА в 2021 году ввел в обращение банкноты номиналом 1, 5 и 50 манат. В феврале 2022 года была введена в обращение банкнота номиналом 20 манат. Как продолжение этого процесса с 22 июня 2022 года будет введена в обращение обновленная банкнота номиналом 10 манат. Обновленные банкноты будут выпускаться по частям, наряду со старыми банкнотами того же достоинства, которые находятся в обращении. Старые банкноты будут в обращении параллельно с обновленными и будут использоваться в качестве средства обмена без ограничений», - отметили в ЦБА.

В банке подчеркнули, что тематикой 10-манатной банкноты нового дизайна является история.

В Азербайджане в настоящее время в обращении находятся купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 манат.

Б.Рустамбеков