В Каспийском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в Каспийском море, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:37 (10:37 МСК).
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 11:37 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение», - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.
Р.Керимов
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