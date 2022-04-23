В Каспийском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в Каспийском море, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:37 (10:37 МСК). «По данным Бюро исследований землетрясений, в 11:37 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение», - говорится в сообщении. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. Р.Керимов

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