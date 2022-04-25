Инвесткомпания Ares готова поддержать двух претендентов на покупку Челси

Инвестиционная группа Ares Management готова поучаствовать в приобретении английского футбольного клуба "Челси" в составе двух из трех консорциумов, претендующих на покупку команды, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Ares, управляющая активами на $300 млрд, может стать партнером Джоша Харриса и Дэвида Блитцера, сделавших состояние в индустрии прямых инвестиций, или консорциума, в который входят совладелец американского баскетбольного клуба Boston Celtics Стив Пальюка совместно с председателем Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Ларри Таненбаумом.
Третьим претендентом на приобретение команды является консорциум, в который входит финансист Тодд Боэли - совладелец двух профессиональных клубов из Лос-Анджелеса - баскетбольного Lakers и бейсбольного Dodgers.
Ares уже владеет долями в спортивных активах на общую сумму свыше $1 млрд, включая инвестиции в мадридский футбольный клуб "Атлетико" и команду "Формулы 1" McLaren Racing. Фирма также выдавала кредиты бейсбольному клубу "Сан-Диего Падрес" и хоккейной команде "Оттава Сенаторс".
Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании.
Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. О том, что он продает клуб, бизнесмен объявил 2 марта. В заявлении, посвященном принятому решению, Абрамович отмечал, что для него этот проект никогда не был бизнесом, и, расставаясь с клубом, он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.
В этом сезоне Английской премьер-лиги "Челси" идет на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 15 очков, но имея игру в запасе. Команда проиграла мадридскому "Реалу" по итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов и покинула турнир, который она выиграла в прошлом году.
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