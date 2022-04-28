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Карабах 28.04.2022 12:33

Территория Агдамского промпарка полностью разминирована

В Агдамском промышленном парке в ближайшее время начнется строительство инфраструктурной системы для использования резидентами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

В ведомстве отметили, что территория промпарка полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га, статус резидента уже получили 7 хозяйствующих субъектов, суммарные инвестиции которых оцениваются свыше 45 млн манатов.

Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.

Э.Шафиев

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Тэги: АГДАМ, ПРОМПАРК, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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