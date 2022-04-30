Количество случаев COVID-19 в мире превысило 513 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 513 млн 83 тыс. 671, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 234 тыс. 29 человек.

В мире также сделали 11 млрд 353 млн 253 тыс. 376 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 81 млн 325 тыс. 716 и 993 тыс. 588; Индия - 43 млн 75 тыс. 864 и 523 тыс. 803; Бразилия - 30 млн 433 тыс. 42 и 663 тыс. 649; Франция - 28 млн 786 тыс. 413 и 146 тыс. 906; Германия - 24 млн 798 тыс. 67 и 135 тыс. 451; Великобритания - 22 млн 213 тыс. 947 и 175 тыс. 552.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 803,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 51 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 82, Франции - 2 тыс. 226, Германии - 1 тыс. 611, Великобритании - 2 тыс. 552.