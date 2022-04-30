В Шанхае впервые за долгое время не выявили новых случаев заражения COVID-19 за пределами зон карантина

В Шанхае в субботу впервые за долгое время не выявили новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами карантинных зон города, где около месяца действует локдаун, под который попали фактически все его 26 млн жителей, передают западные и местные СМИ.

Днем ранее власти города сообщали о 108 случаях заражения за пределами карантинных зон.

Всего по состоянию на субботу 4 млн жителей Шанхая запрещено покидать свои дома, и 5,4 млн запрещено покидать территории за пределами дома.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. В Шанхае ежедневно проводят в общегородском масштабе тестирование на COVID-19, а лиц с положительными результатами анализов отправляют в центры изоляции.

В китайских социальных сетях пользователи пишут сообщения, выражая радость относительно отсутствия новых случаев заражения за пределами зон карантина, а также надежду на то, что в скором времени локдаун в городе отменят.