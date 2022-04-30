В РФ за сутки COVID-19 заболели 7,3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7,3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 2,5 тыс. человек, скончались 157 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 30 апреля в РФ выявлено 7 363 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 574 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,63%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 41 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 157 человек, накануне штаб сообщал о 161 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 7 тыс. 710 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 347.

"Выздоровели за сутки 11 022 человека, или на 0,17% меньше по сравнению с 29 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 182 тыс. 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, 375 тыс. 884 умерших и 17 млн 540 тыс. 055 выписанных.