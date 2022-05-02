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Социум 02.05.2022 14:31

Президент Алиев и первая леди открыли в Баку новый ж/к для семей шехидов и инвалидов войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в церемонии открытия нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны в Сабунчинском районе Баку.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Кроме того, президент и первая леди приняли участие в открытии полной средней школы №304 в Сабунчинском районе, построенной по инициативе Фонда имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛКОМПЛЕКС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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