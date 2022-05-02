Президент Алиев и первая леди открыли в Баку новый ж/к для семей шехидов и инвалидов войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в церемонии открытия нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны в Сабунчинском районе Баку.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Кроме того, президент и первая леди приняли участие в открытии полной средней школы №304 в Сабунчинском районе, построенной по инициативе Фонда имени Гейдара Алиева.



Н.Аббасова