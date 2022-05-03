В Азербайджане пятые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 585, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрирован 1 случай.

Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 804 человек (+ 18 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 72 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 667 теста на коронавирус против 1 тыс. 663 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 820 тыс. 672тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков