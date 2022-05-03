Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 03.05.2022 17:08

В Азербайджане пятые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 585, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрирован 1 случай.

Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 804 человек (+ 18 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 72 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 667 теста на коронавирус против 1 тыс. 663 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 820 тыс. 672тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане четвертые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19 В Азербайджане за сутки COVID-19 выявлен у четырех человек В Азербайджане число активных больных COVID-19 сократилось до 105 В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19 В Азербайджане пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 19 новых случаев заражения

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az