В Азербайджане пятые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 585, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрирован 1 случай.
Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 804 человек (+ 18 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 72 человека.
За сутки медики провели 1 тыс. 667 теста на коронавирус против 1 тыс. 663 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 820 тыс. 672тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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