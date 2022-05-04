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Спорт 04.05.2022 22:30

Футболку, в которой Марадона забил «рукой бога», продали за рекордную сумму

Футболка, в которой аргентинец Диего Марадона выступал на чемпионате мира-1986, продана на аукционе за $9,3 млн, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Онлайн-торги Sotheby`s прошли в среду, имя покупателя не называется.

Отмечается, что это рекордная сумма, за которую продана атрибутика спортсмена, выступившего в официальном соревновании. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда за $5,64 млн была продана майка американского бейсболиста Бэйб Рута.

Именно в этой футболке Марадона забил скандальный гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ в Мексике. Игра прошла 22 июня 1986 года. На 51-й минуте при счете 0:0 Марадона в борьбе с вратарем англичан Питером Шилтоном, рукой подправил мяч в ворота. Судья не заметил нарушения со стороны аргентинца, посчитав, что тот пробил головой, гол засчитал.

Позже Марадона назовет это, ставшее скандальным, взятием ворот "рукой бога".

Игра завершилась со счетом 2:1. Второй гол в составе аргентинцев провел также Марадона: в той голевой атаке он, получив мяч на своей половине поля, обошел половину состава соперника, в результате нанес точный удар по воротам. Тот гол был признан голом столетия.

В результате сборная Аргентины на ЧМ-1986 выиграет золото. После этого турнира та самая футболка принадлежала полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу. По окончании матча с аргентинцами он обменялся футболками с Марадоной, а спустя некоторое время передал майку аргентинца в футбольный музей Англии в Манчестере.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Будучи игроком, Марадона защищал цвета аргентинских "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанских "Барселоны" и "Севильи", итальянского "Наполи".

В составе "Наполи он, в частности, дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. С "Бока Хуниорс" Марадона выигрывал чемпионат Аргентины, с "Барселоной" - Кубок Испании, Кубок лиги Испании и Суперкубок Испании. Он – чемпион мира 1986 года.

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Тэги: МИР, СПОРТ, ФУТБОЛ, АУКЦИОН, ДИЕГО МАРАДОНА


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