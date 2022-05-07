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Дальнее зарубежье 07.05.2022 10:15

Байден потребовал пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной

Президент США Джо Байден в беседе с высокопоставленными представителями американской разведки и министерства обороны сказал, что недавние сообщения в СМИ о обмене США разведданными с Украиной были "контрпродуктивными", сообщил телеканал NBC со ссылками на чиновников администрации.

По словам одного чиновника, во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден заявил, что подобные разоблачения "уводят в сторону от нашей цели". Другой чиновник сказал, что Байден потребовал пресекать такие утечки, которые вызывают обеспокоенность администрации.

Телеканал отмечет, что указанные ведомства отказались от комментариев.

Как ранее отмечали СМИ, в США установлены четкие ограничения на информацию разведки, которую Вашингтон передает Киеву.

Так, подчеркивалось, что Соединенные Штаты до сих пор отказывались предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри России.

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Тэги: США, УКРАИНА, РАЗВЕДКА


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