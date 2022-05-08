Количество случаев COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 517 млн 99 тыс.297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 250 тыс. 668 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 млн 858 тыс. 744 и 997 тыс. 503.

Индия - 43 млн 102 тыс. 194 и 524 тыс. 64.

Бразилия - 30 млн 558 тыс. 530 и 664 тыс. 361.

Франция - 29 млн 119 тыс. 127 и 147 тыс. 707.

Германия - 25 млн 295 тыс. 950 и 136 тыс. 533.

Великобритания - 22 млн 292 тыс. 118 и 176 тыс. 860 (данные на субботу, на утро воскресенья не обновлялись).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 805,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 62 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 84, Франции - 2 тыс. 238, Германии - 1 тыс. 625, Великобритании - 2 тыс. 571.