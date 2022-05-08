Баку и Абу-Даби обсудили новые инвестпроекты в области ВИЭ

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в воскресенье сообщил, что обсудил с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль-Джабером новые инвестиционные проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«Провели плодотворные обсуждения с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющим директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), председателем Masdar Султаном Ахмедом Аль-Джабером о новых инвестиционных проектах в области возобновляемых источников энергии», - написал он в твиттере.
В министерстве энергетики Азербайджана отметили, что на встрече, состоявшейся в рамках Всемирного конгресса коммунальных предприятий в Абу-Даби, обсуждались вопросы реализации проекта Гарадагской солнечной электростанции (СЭС), фундамент которой был заложен в марте текущего года, проекты ветровой и солнечной энергетики в Карабахском регионе, а также в Каспийском море, включая прибрежные острова, сотрудничество по «зеленому» водороду и энергоэффективности.
Согласно Минэнерго, в ходе встречи было отмечено, что Masdar заинтересован в участии в масштабных инвестиционных проектах в области ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане.
Стороны также обменялись мнениями о возможностях «зеленых» инвестиций, говорится в сообщении ведомства.
Шахбазов прибыл в Абу-Даби по приглашению своего коллеги из ОАЭ для участия во Всемирном конгрессе коммунальных предприятий, который пройдет в столице страны с 9 по 11 мая текущего года.
В Минэнерго Азербайджана в воскресенье сообщили, что в рамках конгресса глава ведомства примет участие в панельных дискуссиях, различных выставках и проведет ряд встреч.
Р.Керимов
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