Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 08.05.2022 16:36

Баку и Абу-Даби обсудили новые инвестпроекты в области ВИЭ

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в воскресенье сообщил, что обсудил с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль-Джабером новые инвестиционные проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Провели плодотворные обсуждения с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющим директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), председателем Masdar Султаном Ахмедом Аль-Джабером о новых инвестиционных проектах в области возобновляемых источников энергии», - написал он в твиттере.

В министерстве энергетики Азербайджана отметили, что на встрече, состоявшейся в рамках Всемирного конгресса коммунальных предприятий в Абу-Даби, обсуждались вопросы реализации проекта Гарадагской солнечной электростанции (СЭС), фундамент которой был заложен в марте текущего года, проекты ветровой и солнечной энергетики в Карабахском регионе, а также в Каспийском море, включая прибрежные острова, сотрудничество по «зеленому» водороду и энергоэффективности.

Согласно Минэнерго, в ходе встречи было отмечено, что Masdar заинтересован в участии в масштабных инвестиционных проектах в области ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях «зеленых» инвестиций, говорится в сообщении ведомства.

Шахбазов прибыл в Абу-Даби по приглашению своего коллеги из ОАЭ для участия во Всемирном конгрессе коммунальных предприятий, который пройдет в столице страны с 9 по 11 мая текущего года.

В Минэнерго Азербайджана в воскресенье сообщили, что в рамках конгресса глава ведомства примет участие в панельных дискуссиях, различных выставках и проведет ряд встреч.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ВИЭ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ОАЭ в Азербайджане Баку и Абу-Даби обсудили перспективы расширения сотрудничества Азербайджан летом откроет Торговый дом в Дубае Азербайджан откроет Торговый Дом в Дубае – министр экономики Азербайджан планирует предпринять дополнительные меры по упрощению визового режима AZAL и Etihad Airways 2 марта начали выполнение совместных рейсов по маршруту Абу-Даби–Баку– Абу-Даби

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az